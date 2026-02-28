Le malade imaginaire Comédie Tour Eiffel Paris

Il enchaine les clystères, lavements et autres purgations pour guérir de ses maladies imaginaires et prévoit même de marier sa fille à un médecin, car comme il le dit avec une honnête niaiserie : » C’est pour moi que je lui donne un mari médecin ! Et une fille de bon naturel doit être ravie d’épouser ce qui est utile à la santé de son papa. «

Chacun d’entre nous connait un Argan, peut être le sommes-nous un peu nous-même ? Rions ensemble de nos propres travers !

Auteur : Molière

Artiste : Laly Hoyer, Luc Antoni, Bruno Bastian ou Fethi Maayoufi, Vincent Kambouchner ou Guillaume Villiers-Moriamé, Angélique Meyns ou Adrienne Lemort, Gilles Hoyer ou Mathieu Beurton

Metteur en scène : Gilles Hoyer

» Me couper un bras et me crever un œil afin que l’autre se porte mieux ? La belle opération de me rendre borgne et manchot ! »

Voilà les seules limites « médicales » que se donne Argan, hypocondriaque notoire.

Du vendredi 27 février 2026 au samedi 27 juin 2026 :

samedi

de 17h30 à 18h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-28T18:30:00+01:00

fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-02-28T17:30:00+02:00_2026-02-28T18:00:00+02:00;2026-03-07T17:30:00+02:00_2026-03-07T18:00:00+02:00;2026-03-14T17:30:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00;2026-03-21T17:30:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00;2026-03-28T17:30:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00;2026-04-04T17:30:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00;2026-04-11T17:30:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-18T17:30:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00;2026-04-25T17:30:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-05-02T17:30:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-09T17:30:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00;2026-05-16T17:30:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00;2026-05-23T17:30:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00;2026-05-30T17:30:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-06-06T17:30:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-13T17:30:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-20T17:30:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-27T17:30:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00

Comédie Tour Eiffel 14 rue Desaix 75015 Paris

https://www.comedietoureiffel.com/spectacles-enfant/le-malade-imaginaire



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