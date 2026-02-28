Le malade imaginaire Comédie Tour Eiffel Paris
Le malade imaginaire Comédie Tour Eiffel Paris samedi 28 février 2026.
Il enchaine les clystères, lavements et autres purgations pour guérir de ses maladies imaginaires et prévoit même de marier sa fille à un médecin, car comme il le dit avec une honnête niaiserie : » C’est pour moi que je lui donne un mari médecin ! Et une fille de bon naturel doit être ravie d’épouser ce qui est utile à la santé de son papa. «
Chacun d’entre nous connait un Argan, peut être le sommes-nous un peu nous-même ? Rions ensemble de nos propres travers !
Auteur : Molière
Artiste : Laly Hoyer, Luc Antoni, Bruno Bastian ou Fethi Maayoufi, Vincent Kambouchner ou Guillaume Villiers-Moriamé, Angélique Meyns ou Adrienne Lemort, Gilles Hoyer ou Mathieu Beurton
Metteur en scène : Gilles Hoyer
» Me couper un bras et me crever un œil afin que l’autre se porte mieux ? La belle opération de me rendre borgne et manchot ! »
Voilà les seules limites « médicales » que se donne Argan, hypocondriaque notoire.
Du vendredi 27 février 2026 au samedi 27 juin 2026 :
samedi
de 17h30 à 18h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-28T18:30:00+01:00
fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-02-28T17:30:00+02:00_2026-02-28T18:00:00+02:00;2026-03-07T17:30:00+02:00_2026-03-07T18:00:00+02:00;2026-03-14T17:30:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00;2026-03-21T17:30:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00;2026-03-28T17:30:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00;2026-04-04T17:30:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00;2026-04-11T17:30:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-18T17:30:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00;2026-04-25T17:30:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-05-02T17:30:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-09T17:30:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00;2026-05-16T17:30:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00;2026-05-23T17:30:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00;2026-05-30T17:30:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-06-06T17:30:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-13T17:30:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-20T17:30:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-27T17:30:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00
Comédie Tour Eiffel 14 rue Desaix 75015 Paris
https://www.comedietoureiffel.com/spectacles-enfant/le-malade-imaginaire
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