Le Maladie imaginaire Vierzon
Le Maladie imaginaire Vierzon mercredi 10 mars 2027.
Vierzon
Le Maladie imaginaire
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-10 20:30:00
fin : 2027-03-10
Date(s) :
2027-03-10
Tout le monde connait Le Malade Imaginaire, l’œuvre ultime de Molière. Enfin, c’est ce qu’on croyait jusqu’à présent !
Si Molière avait écrit le Malade Imaginaire aujourd’hui, Argan serait-il accro aux antidépresseurs ? Toinette continuerait-elle à travailler ? Angélique incarnerait-elle un féminisme absolu et éclairé ?
C’est ce voyage que Tigran Mekhitarian propose avec sa version moderne du Malade Imaginaire, une version théâtrale portée par une direction d’acteurs hors normes. Un conte urbain à la fois impétueux et subversif. Une fable où la violence résonne comme un appel à l’aide. Une satire au vitriol qui provoque le vertige. Un réquisitoire qui insuffle, grâce au rap, à la danse et au chant, une modernité radicale et séditieuse. 20 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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L’événement Le Maladie imaginaire Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON
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