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Le Maladie imaginaire Vierzon

Le Maladie imaginaire Vierzon

Le Maladie imaginaire Vierzon mercredi 10 mars 2027.

Adresse : 37 Avenue de la République

Ville : 18100 Vierzon

Département : Cher

Début : mercredi 10 mars 2027

Fin : mercredi 10 mars 2027

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Vierzon

Le Maladie imaginaire

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-10 20:30:00
fin : 2027-03-10

Date(s) :
2027-03-10

Tout le monde connait Le Malade Imaginaire, l’œuvre ultime de Molière. Enfin, c’est ce qu’on croyait jusqu’à présent !

Si Molière avait écrit le Malade Imaginaire aujourd’hui, Argan serait-il accro aux antidépresseurs ? Toinette continuerait-elle à travailler ? Angélique incarnerait-elle un féminisme absolu et éclairé ?

C’est ce voyage que Tigran Mekhitarian propose avec sa version moderne du Malade Imaginaire, une version théâtrale portée par une direction d’acteurs hors normes. Un conte urbain à la fois impétueux et subversif. Une fable où la violence résonne comme un appel à l’aide. Une satire au vitriol qui provoque le vertige. Un réquisitoire qui insuffle, grâce au rap, à la danse et au chant, une modernité radicale et séditieuse. 20  .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60  billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Le Maladie imaginaire Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON

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