Le Mange Bal Zamora Productions Les Ricochets en territoire Rue Louis Fradet Fontenay-le-Comte mardi 25 août 2026.

Fontenay-le-Comte

Le Mange Bal Zamora Productions Les Ricochets en territoire

Rue Louis Fradet Place de la Mairie Annexe de Charzais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:30:00

fin : 2026-08-25 21:00:00

Date(s) :

2026-08-25

31ème édition du Festival des Arts de la rue, proposé par la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

Plongez dans l’univers néo-trad électro du Mange Bal, où accordéon, clarinette et beats électroniques réinventent les musiques traditionnelles françaises.

De la bourrée au plinn, de la mazurka à la valse, Théodore Lefeuvre et Loïc Vergnaux propulsent les danses folkloriques dans un tourbillon sensoriel explosif.

Entre bal folk et free-party, chaque set est une invitation à la fête, à la transe et à la découverte d’une tradition revisitée avec énergie et modernité.

Le Mange Bal propulse les danses folkloriques dans un tourbillon électro et festif !

Genre Bal Electro Trad

Durée 1h30

Tout public

Buvette

En partenariat avec la Ville de Fontenay-le-Comte et le Réseau Chaînon .

Rue Louis Fradet Place de la Mairie Annexe de Charzais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

31st edition of the Festival des Arts de la rue, proposed by the Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

L’événement Le Mange Bal Zamora Productions Les Ricochets en territoire Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin