Le Manoir de Mademoiselle Chez Bertaudaud Segonzac
mercredi 29 juillet 2026 · Chez Bertaudaud · Segonzac
Informations pratiques
Segonzac
Le Manoir de Mademoiselle
Chez Bertaudaud Le manoir de mademoiselle Segonzac Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-19
Le Manoir de Mademoiselle est un manoir du XIXᵉ siècle situé sur le domaine d’un ancien vignoble à Segonzac, au cœur de la Grande Champagne Premier Cru de Cognac.
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Chez Bertaudaud Le manoir de mademoiselle Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 02 44
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English :
Le Manoir de Mademoiselle is a 19th-century manor house located on the grounds of a former vineyard in Segonzac, in the heart of the Grande Champagne Premier Cru region of Cognac.
L’événement Le Manoir de Mademoiselle Segonzac a été mis à jour le 2026-07-24 par Destination Cognac
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