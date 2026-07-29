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AGENDA · Segonzac

Le Manoir de Mademoiselle Chez Bertaudaud Segonzac

mercredi 29 juillet 2026 · Chez Bertaudaud · Segonzac

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Chez Bertaudaud
Adresse
Le manoir de mademoiselle
Ville
16130 Segonzac
Département
Charente
Tarif
25 25 25

Segonzac

Le Manoir de Mademoiselle

Chez Bertaudaud Le manoir de mademoiselle Segonzac Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-19

Le Manoir de Mademoiselle est un manoir du XIXᵉ siècle situé sur le domaine d’un ancien vignoble à Segonzac, au cœur de la Grande Champagne Premier Cru de Cognac.
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Chez Bertaudaud Le manoir de mademoiselle Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 02 44 

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English :

Le Manoir de Mademoiselle is a 19th-century manor house located on the grounds of a former vineyard in Segonzac, in the heart of the Grande Champagne Premier Cru region of Cognac.

L’événement Le Manoir de Mademoiselle Segonzac a été mis à jour le 2026-07-24 par Destination Cognac

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