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AGENDA · Segonzac

Visite guidée | Segonzac au fil des siècles Office de Tourisme Segonzac

jeudi 13 août 2026 · Office de Tourisme · Segonzac

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
1 rue Pierre Viala
Ville
16130 Segonzac
Département
Charente
Tarif
6 6 6

Segonzac

Visite guidée | Segonzac au fil des siècles

Office de Tourisme 1 rue Pierre Viala Segonzac Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Nathalie, notre distillatrice d’émotions, vous emmène à Segonzac pour une visite guidée au fil des siècles.
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Office de Tourisme 1 rue Pierre Viala Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71  bienvenue@destination-cognac.com

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English :

Nathalie, our distiller of emotions, takes you on a guided tour of Segonzac through the centuries.

L’événement Visite guidée | Segonzac au fil des siècles Segonzac a été mis à jour le 2026-06-03 par Destination Cognac

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