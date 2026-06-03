Visite guidée | Segonzac au fil des siècles Office de Tourisme Segonzac
jeudi 13 août 2026 · Office de Tourisme · Segonzac
Informations pratiques
Segonzac
Visite guidée | Segonzac au fil des siècles
Office de Tourisme 1 rue Pierre Viala Segonzac Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Nathalie, notre distillatrice d’émotions, vous emmène à Segonzac pour une visite guidée au fil des siècles.
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Office de Tourisme 1 rue Pierre Viala Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 bienvenue@destination-cognac.com
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English :
Nathalie, our distiller of emotions, takes you on a guided tour of Segonzac through the centuries.
L’événement Visite guidée | Segonzac au fil des siècles Segonzac a été mis à jour le 2026-06-03 par Destination Cognac
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