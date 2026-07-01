AGENDA · Le Mans
Le mans au temps des romains Maison du Pilier Rouge Le Mans
jeudi 16 juillet 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Le mans au temps des romains
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:15:00
Date(s) :
2026-07-16
Plongez au cœur de l’histoire romaine du Mans, de la crypte archéologique des thermes à l’enceinte construite près de 400 ans plus tard. .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Le mans au temps des romains Le Mans a été mis à jour le 2026-07-08 par CDT72
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