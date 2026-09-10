LE MANS FC RC LENS Stade Marie Marvingt Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

LE MANS FC RC LENS

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:15:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

RDV au stade Marie Marvingt !

LE MANS FC accueille le RC LENS au Stade Marie-Marvingt dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1 McDonald’s. Venez vivre toute l’intensité du championnat et soutenir les Sang et Or pour son retour dans l’élite du football français ! .

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

See you at the Marie Marvingt stadium!

L’événement LE MANS FC RC LENS Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Le Mans