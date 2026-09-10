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AGENDA · Le Mans

LE MANS FC RC LENS Stade Marie Marvingt Le Mans

dimanche 13 septembre 2026 · Stade Marie Marvingt · Le Mans

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
17:15:00
Lieu
Stade Marie Marvingt
Adresse
Chemin aux Boeufs
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

LE MANS FC RC LENS

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:15:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

RDV au stade Marie Marvingt !
LE MANS FC accueille le RC LENS au Stade Marie-Marvingt dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1 McDonald’s. Venez vivre toute l’intensité du championnat et soutenir les Sang et Or pour son retour dans l’élite du football français !   .

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

See you at the Marie Marvingt stadium!

L’événement LE MANS FC RC LENS Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Le Mans

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