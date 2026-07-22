Le Mans la nuit des lumières dans la Cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans
mardi 4 août 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Le Mans la nuit des lumières dans la Cité Plantagenêt
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:30:00
fin : 2026-08-04 23:15:00
Date(s) :
2026-08-04
Entre mystère et magie, levez les yeux sur les plus beaux arbres et monuments de la cité, pour découvrir le travail des artistes.
Jauge de 25 personnes. .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Le Mans la nuit des lumières dans la Cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72
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