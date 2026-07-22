Le Mans la nuit des lumières dans la Cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Le Mans la nuit des lumières dans la Cité Plantagenêt

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:30:00

fin : 2026-08-04 23:15:00

Date(s) :

2026-08-04

Entre mystère et magie, levez les yeux sur les plus beaux arbres et monuments de la cité, pour découvrir le travail des artistes.

Jauge de 25 personnes. .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Le Mans la nuit des lumières dans la Cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72