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Le Mans L’Eté au Jardin des Plantes Atelier Chanson Quai de Scène Rue Prémartine Le Mans

Le Mans L’Eté au Jardin des Plantes Atelier Chanson Quai de Scène Rue Prémartine Le Mans dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Rue Prémartine

Adresse : Kiosque du Jardin des Plantes

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Le Mans

Le Mans L’Eté au Jardin des Plantes Atelier Chanson Quai de Scène

Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Les concerts reprennent les dimanches au kiosque du Jardin des Plantes !
Chanson Française, dans le cadre de Le Mans l’été au Jardin des Plantes.

Venez découvrir un groupe d’amateurs qui travaillent l’interprétation et la réinterprétation de chansons connues et/ou méconnues du répertoire francophone.

Chaises à disposition.   .

Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52 

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English :

Concerts resume on Sundays at the Jardin des Plantes bandstand!

L’événement Le Mans L’Eté au Jardin des Plantes Atelier Chanson Quai de Scène Le Mans a été mis à jour le 2026-05-21 par CDT72

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