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Le Mans l’été au jardin des plantes Blind Barbecue Bob Rue Prémartine Le Mans

Le Mans l’été au jardin des plantes Blind Barbecue Bob Rue Prémartine Le Mans dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Rue Prémartine

Adresse : Kiosque du Jardin des Plantes

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Le Mans

Le Mans l’été au jardin des plantes Blind Barbecue Bob

Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Les concerts reprennent les dimanches au kiosque du Jardin des Plantes !
Guitariste et chanteur, Blind Barbecue Bob est sur la scène en France depuis environ une décennie. Il puise son répertoire dans le Blues, le Folk, le Country et l’Americana. Il a fondé The Hopeful Travelers , groupe manceau de blues-rock qui a assuré des concerts entre 2012 et 2016 au Kiosque du Jardin des Plantes, à la Salle des Concerts et sur la Place Saint-Pierre. Depuis 2016, il poursuit une carrière en solo.

Chaises à disposition.   .

Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52 

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English :

Concerts resume on Sundays at the Jardin des Plantes bandstand!

L’événement Le Mans l’été au jardin des plantes Blind Barbecue Bob Le Mans a été mis à jour le 2026-05-21 par CDT72

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