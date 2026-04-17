Le Mans l’été au Jardin des Plantes Trio Colibris Rue Prémartine Le Mans

Le Mans

Le Mans l’été au Jardin des Plantes Trio Colibris

Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Les concerts reprennent les dimanches au kiosque du Jardin des Plantes !

Chansons françaises et anglo-saxonnes

Chansons d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui

Dans le cadre de Le Mans l’été au Jardin des Plantes, le groupe Trio Colibris est composé d’une chanteuse et deux chanteurs guitaristes. Il vous proposera un répertoire varié, en interprétant dans un style acoustique des chansons issues de la musique populaire française et anglo-saxonne Eddy Mitchell, Kansas, Moriarty, U2, Noir Désir, Eurythmics, Johnny Hallyday, Bill Deraime, Peter Gabriel…

Au kiosque du jardin des Plantes.

Chaises à disposition. .

Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

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English :

Concerts resume on Sundays at the Jardin des Plantes bandstand!

L’événement Le Mans l’été au Jardin des Plantes Trio Colibris Le Mans a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72