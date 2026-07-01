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Le Mans Moyen Age Maison du Pilier Rouge Le Mans

vendredi 24 juillet 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Maison du Pilier Rouge
Adresse
43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

Le Mans Moyen Age

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:15:00

Date(s) :
2026-07-24

Flânez de la cathédrale à l’ancien palais comtal et royal, à travers les rues de la cité historique, et découvrez une ville en construction au Moyen Age.   .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Le Mans Moyen Age Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72

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