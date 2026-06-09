Le Mans Soirs d’été Jeudi 27 août Maison pour tous Jean Moulin Le Mans jeudi 27 août 2026.

Le Mans

Le Mans Soirs d’été Jeudi 27 août

Maison pour tous Jean Moulin 23 Rue Robert Collet Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !

Au programme ce jour

À 18h30 Sagitta par la Cie Crucru (Cirque), tout public dès 6 ans.

À 19h Les Bavagonds (Musique New Orleans), tout public.

À 20h Molière le Combat par la Cie Les Incomestibles (Théâtre), tout public dès 12 ans.

À 21h15 Le petit détournement par la Cie La Poule (Improvisation), tout public dès 10 ans

Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .

Maison pour tous Jean Moulin 23 Rue Robert Collet Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

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English :

Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!

L’événement Le Mans Soirs d’été Jeudi 27 août Le Mans a été mis à jour le 2026-06-01 par CDT72