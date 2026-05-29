Le Mans Soirs d’été Vendredi 10 juillet Club d’aviron Le Mans
Le Mans Soirs d’été Vendredi 10 juillet Club d’aviron Le Mans vendredi 10 juillet 2026.
Le Mans
Le Mans Soirs d’été Vendredi 10 juillet
Club d’aviron 180b Avenue François Chancel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !
Au programme ce jour
À 18h30, The Horsemen par la Cie Les Goulus (Théâtre équestre), tout public dès 4 ans.
À 19h, L’Autre Dame de Paris par la Cie Five Foot Fingers (Théâtre de rue), tout public dès 5 ans.
À 20h, The Horsemen par la Cie Les Goulus (Théâtre équestre), tout public dès 4 ans.
À 21h30, Tu connais la chanson ? par le Collectif Animale (Spectacle musical), tout public dès 10 ans.
Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .
Club d’aviron 180b Avenue François Chancel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
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English :
Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!
L’événement Le Mans Soirs d’été Vendredi 10 juillet Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72
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