Le Mans

Le Mans Soirs d’été Vendredi 21 août

Promenade Newton Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !

Au programme ce jour

Chapiteau, promenade Newton (spectacles extérieur)

À 18h30 Le Chat Botté par Le Théâtre du Zouave (Conte), tout public dès 6 ans.

À 19h30 D’ICI LÀ par la Cie Jusqu’à Maintenant (Danse et Théâtre), tout public dès 5 ans.

À 20h Le Mange Bal (Bal folk et free party), tout public.

Au Chapiteau (spectacle en intérieur)

À 21h Que le Texte par HDW (Slam), tout public dès 13 ans

Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps au Chapiteau, promenade Newton Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .

Promenade Newton Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

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English :

Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!

L’événement Le Mans Soirs d’été Vendredi 21 août Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72