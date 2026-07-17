Informations pratiques

Le Mans

Le Manuel de courage

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 19:00:00

fin : 2026-09-22 19:30:00

Date(s) :

2026-09-21 2026-09-22 2026-09-23

FABRICE MELQUIOT ET CIE THÉÂTRE CLANDESTIN Dans le cadre du Festival À ciel ouvert !

Comme à chaque fois qu’il doit affronter des situations qui l’inquiètent, comme le divorce de

ses parents, Charly dresse une liste des choses qui lui donnent du courage. Entrez dans

une caravane intimiste et venez découvrir son récit tendre et attachant. .

Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

FABRICE MELQUIOT ET CIE TH%C9%C2TRE CLANDESTIN As part of the %C0 Open Air Festival!

L’événement Le Manuel de courage Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72