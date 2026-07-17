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AGENDA · Le Mans

Le Manuel de courage Le Mans

lundi 21 septembre 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Rue de l'Estérel
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Le Manuel de courage

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 19:00:00
fin : 2026-09-22 19:30:00

Date(s) :
2026-09-21 2026-09-22 2026-09-23

FABRICE MELQUIOT ET CIE THÉÂTRE CLANDESTIN Dans le cadre du Festival À ciel ouvert !
Comme à chaque fois qu’il doit affronter des situations qui l’inquiètent, comme le divorce de
ses parents, Charly dresse une liste des choses qui lui donnent du courage. Entrez dans
une caravane intimiste et venez découvrir son récit tendre et attachant.   .

Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

FABRICE MELQUIOT ET CIE TH%C9%C2TRE CLANDESTIN As part of the %C0 Open Air Festival!

L’événement Le Manuel de courage Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72

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