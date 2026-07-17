Le Manuel de courage Le Mans
lundi 21 septembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Le Manuel de courage
Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 19:00:00
fin : 2026-09-22 19:30:00
Date(s) :
2026-09-21 2026-09-22 2026-09-23
FABRICE MELQUIOT ET CIE THÉÂTRE CLANDESTIN Dans le cadre du Festival À ciel ouvert !
Comme à chaque fois qu’il doit affronter des situations qui l’inquiètent, comme le divorce de
ses parents, Charly dresse une liste des choses qui lui donnent du courage. Entrez dans
une caravane intimiste et venez découvrir son récit tendre et attachant. .
Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
FABRICE MELQUIOT ET CIE TH%C9%C2TRE CLANDESTIN As part of the %C0 Open Air Festival!
L’événement Le Manuel de courage Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72
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