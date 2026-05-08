Le Marais Chante… la nature ! Flânerie bucolique à travers chants… Église Saint-Germain de Charonne PARIS

Face à une planète fragilisée, alors que la transition climatique et les enjeux écologiques occupent une place centrale dans notre société, Le Marais Chante a choisi cette année de mettre la nature à l’honneur.

Depuis toujours, la nature inspire les compositeurs du monde entier. De la musique ancienne aux traditions populaires, du grand répertoire classique aux musiques du monde, elle traverse les siècles et les cultures comme une source inépuisable de création.

Théâtre des passions humaines, miroir de nos vanités, espace de contemplation, reflet du divin ou métaphore des élans amoureux et de la jeunesse fugace, la nature occupe une place privilégiée dans le répertoire vocal.

Le public sera convié à une véritable promenade bucolique, musicale et littéraire, illustrée par la lecture d’extraits de poésies et de proses faisant écho, eux aussi, à la beauté et aux mystères du monde naturel.

Le Marais Chante : un choeur au choeur de Paris ! Fondé en 2000 dans le quartier du Marais à Paris, Le Marais Chante est un chœur qui compte une quarantaine de choristes, de tout âge et tout horizon, dirigé par Xavier Béraud, chanteur et chef de choeur professionnel. Ensemble, ils explorent un vaste répertoire choral principalement a cappella qui franchit les siècles et les frontières. Solidement ancré dans le paysage culturel du 3ᵉ arrondissement, le chœur s’investit régulièrement dans la vie locale. Des « Journées Nomades » à « La Musique avant toute chose », des « Fêtes des Jardins » à « Côté cour, côté chœur », il contribue à faire vibrer le quartier au rythme du chant choral.

Concert choral a cappella autour de la nature.

Le samedi 20 juin 2026

de 21h00 à 22h30

gratuit sous condition

Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T21:00:00+02:00_2026-06-20T22:30:00+02:00

Église Saint-Germain de Charonne 4 Place Saint-Blaise 75020 PARIS

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