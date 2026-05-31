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Le marais la nuit, à la découverte des chauves-souris, Paléospace – Musée de France, Villers-sur-Mer

Le marais la nuit, à la découverte des chauves-souris, Paléospace – Musée de France, Villers-sur-Mer

Le marais la nuit, à la découverte des chauves-souris, Paléospace – Musée de France, Villers-sur-Mer lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Paléospace - Musée de France

Adresse : Paléospace - Musée de France 5 avenue Jean Moulin VILLERS-SUR-MER

Ville : 14640 Villers-sur-Mer

Département : Calvados

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Le marais la nuit, à la découverte des chauves-souris 27 juillet et 24 août Paléospace – Musée de France Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T20:30:00+02:00 – 2026-07-27T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-24T20:30:00+02:00 – 2026-08-24T22:30:00+02:00

Parfois craintes et souvent détestées, les chauves-souris sont pourtant des mammifères complexes, subtiles et utiles… Pour tenter d’apprécier les différentes facettes de ces animaux nocturnes, le Paléospace propose une soirée de découverte de ces étranges mammifères qui volent avec leurs mains…

20h30 : Projection d’un diaporama sur les chauves-souris (évolution, adaptations, comportement)
Vers 21h30 : Balade afin de repérer les chauves-souris qui sillonnent le marais et les alentours
(1-2km/2h) – Niveau 1

Paléospace – Musée de France Paléospace – Musée de France 5 avenue Jean Moulin VILLERS-SUR-MER Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.paleospace-villers.fr/billetterie/ »}]
Partez à la découverte de ces habitants nocturnes du marais de Blonville-Villers !

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