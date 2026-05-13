LE MARCHÉ DE GRAND’RIVIÈRE La Paillette Rennes
LE MARCHÉ DE GRAND’RIVIÈRE La Paillette Rennes mercredi 10 juin 2026.
LE MARCHÉ DE GRAND’RIVIÈRE La Paillette Rennes Mercredi 10 juin, 14h15 Ille-et-Vilaine
5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Zélie et Philomène, qui travaillaient au marché aux poissons de Grand’Rivière en Martinique, s’improvisent maraîchères à douze kilomètres de là, sur le marché de Basse Pointe…
Zélie et Philomène, qui travaillaient au marché aux poissons de Grand’Rivière en Martinique, s’improvisent maraîchères à douze kilomètres de là, sur le marché de Basse Pointe. Mais, ce qui semblait plus avantageux pour elles au départ, s’annonce plus compliqué… Elles feront de curieuses rencontres et un phénomène inattendu surgira.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-10T14:15:00.000+02:00
Fin : 2026-06-10T14:45:00.000+02:00
1
http://la-paillette.net
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- LA THERAPIE DE LA CONNERIE COMEDIE DE RENNES Rennes 14 mai 2026
- Battle Afro – All style on Afro Musics Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 14 mai 2026
- Battle Afro – All style on Afro Musics, Théâtre du Vieux Saint-Étienne, Rennes 14 mai 2026
- Fête de la Redadeg, salle de la Cité, Rennes 14 mai 2026
- Bretagne Autour du Monde 2026, Bâyiment à Modeler (BAM), Rennes 15 mai 2026