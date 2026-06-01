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LE MARCHÉ DE L’ÉTÉ Castelnou

LE MARCHÉ DE L’ÉTÉ Castelnou

LE MARCHÉ DE L’ÉTÉ Castelnou dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Au Pied de l'église

Ville : 66300 Castelnou

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Castelnou

LE MARCHÉ DE L’ÉTÉ

Au Pied de l’église Castelnou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

TOUS LES MARDIS
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Au Pied de l’église Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 72 19 13 72  lemarchehistorique@gmail.com

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EVERY TUESDAY

L’événement LE MARCHÉ DE L’ÉTÉ Castelnou a été mis à jour le 2026-06-06 par OTI ASPRES-THUIR

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