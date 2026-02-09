Le marché des créateurs de l’Oustalot d’Iris Nérac
Le marché des créateurs de l’Oustalot d’Iris Nérac samedi 11 avril 2026.
22 Rue Armand Fallières Nérac Lot-et-Garonne
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11 2026-10-10
L’association L’Oustalot d’Iris organise un marché de créateurs au cœur de Nérac, rue Armand Fallières.
Créations artisanales, pièces uniques et savoir-faire locaux seront à l’honneur dans une ambiance conviviale. Une invitation à flâner, échanger avec les créateurs et découvrir des œuvres originales, au centre-ville.
Buvette sur place.
(En cas de pluie, repli salle des Ecuyers) .
