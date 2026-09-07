Le marché des savoirs des journées européennes du patrimoine, La Halle Dardé, Lodève

Informations pratiques

Le marché des savoirs des journées européennes du patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 La Halle Dardé Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Rendez-vous au marché de Lodève, sur le stand des Journées européennes du patrimoine.

Tout au long de la matinée, découvrez l’histoire d’une maison médiévale avec l’ouverture exceptionnelle de l’immeuble dit « Marini ». Un manuscrit retrouvé dans ses murs, qui daterait de 1576, vous sera également présenté.

À 10h, 11h et 12h, participez à « Lodève en jeu » et tentez votre chance pour gagner une visite flash de la ville. En 20 minutes, un médiateur vous fera découvrir une facette de l’histoire de Lodève.

Durée : 20 minutes.

Gratuit, sans réservation.

La Halle Dardé Place du Marché, 34700 Lodève, France Lodève 34700 Hérault Occitanie 0467888644 https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/patrimoine-culturel/la-halle-darde-de-lodeve-lodeve_TFOPCULAR0340000056 La halle de style néoclassique a été bâtie en 1819 sur l’emplacement de l’ancienne église paroissiale Saint-Pierre. Elle s’ouvre désormais au public comme un lieu original consacré au sculpteur lodévois Paul Dardé accueillant trois de ses œuvres monumentales : le Christ aux outrages, la Cheminée Monumentale et un moulage l’Homme de Neandertal.

Rendez-vous au marché de Lodève, sur le stand des journées du patrimoine :

©ccll