Le Mariage de Figaro ou La Folle journée Roubaix

Roubaix

Le Mariage de Figaro ou La Folle journée

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:00:00

fin : 2027-03-12 21:45:00

Date(s) :

2027-03-12

Commence alors une folle journée de quiproquos et de stratagèmes où le célèbre valet devra redoubler d’ingéniosité pour déjouer les plans de son maître.

La metteuse en scène Léna Bréban insuffle un vent de fraîcheur et d’insolence à ce chef-d’œuvre. Sous la légèreté de la farce, l’impertinence, la charge politique et la soif de liberté de ce texte mythique n’ont rien perdu de leur éclat et résonnent avec une modernité surprenante.

Pour porter ce tourbillon de comédie, l’immense Philippe Torreton mène une distribution exceptionnelle de dix comédiens (dont Marie Vialle, Catherine Allégret et Jean-Jacques Moreau). Une fête théâtrale irrésistible où le rire devient la plus belle des armes !

Commence alors une folle journée de quiproquos et de stratagèmes où le célèbre valet devra redoubler d’ingéniosité pour déjouer les plans de son maître.

La metteuse en scène Léna Bréban insuffle un vent de fraîcheur et d’insolence à ce chef-d’œuvre. Sous la légèreté de la farce, l’impertinence, la charge politique et la soif de liberté de ce texte mythique n’ont rien perdu de leur éclat et résonnent avec une modernité surprenante.

Pour porter ce tourbillon de comédie, l’immense Philippe Torreton mène une distribution exceptionnelle de dix comédiens (dont Marie Vialle, Catherine Allégret et Jean-Jacques Moreau). Une fête théâtrale irrésistible où le rire devient la plus belle des armes ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

And so begins a %ABcrazy day%E9e %BB of misunderstandings and schemes in which the famous valet will have to redouble his ingenuity to thwart his master’s plans.

Director Léna Bréban breathes a breath of freshness and audacity into this masterpiece. Beneath the lightheartedness of the farce, the impertinence, political commentary, and thirst for freedom in this legendary play have lost none of their brilliance and resonate with surprising modernity.

To bring this whirlwind of comedy to life, the great Philippe Torreton leads an exceptional cast of ten actors (including Marie Vialle, Catherine Allégret, and Jean-Jacques Moreau). An irresistible theatrical feast where laughter becomes the most beautiful of weapons!

L’événement Le Mariage de Figaro ou La Folle journée Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme