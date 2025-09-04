« Le mariage forcé » Molière La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

« Le mariage forcé » Molière La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande samedi 14 mars 2026.

« Le mariage forcé » Molière

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 16:30:00

2026-03-14

“C’est le Jour J ! Sganarelle va épouser ce soir même Dorimène. Tout va bien dans le meilleur des mondes… Mais la future épouse annonce voir le mariage comme la promesse d’une vie fortunée menée en toute indépendance. Décontenancé par le discours libertaire de celle qu’il croyait dominer, Sganarelle va tout tenter pour faire annuler ses noces …”

A partir de 6 ans.

Réservation conseillée Places limitées .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr

