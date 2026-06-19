Le Masque de fer, Collectif ARFI L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Le Masque de fer, Collectif ARFI

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-20 20:00:00

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2027-02-20

De Georges Méliès à Buster Keaton, de Murnau à Fritz Lang, du Cuirassé Potemkine à King Kong, le ciné-concert est l’une des spécialités du collectif ARFI (Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire). Pour Le Masque de fer, quatorze musiciens se mettent en ordre de bataille pour magnifier le film d’Allan Dwan, réalisé en 1929 d’après les œuvres d’Alexandre Dumas. La star de l’époque, Douglas Fairbanks, y interprète un D’Artagnan plongé dans un complot autour du frère jumeau de Louis XIV. La musique originale créée par l’ARFI, ouverte aux influences d’aujourd’hui et aux couleurs multiples, est à l’image du film épique, lyrique, généreuse et joyeuse.

Introduction au film à 19h en partenariat avec CinéArt (entrée libre)Tout public

19 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

From Georges Méliès to Buster Keaton, from Murnau to Fritz Lang, from *Battleship Potemkin* to *King Kong*, the film concert is one of the specialties of the ARFI collective (Association for the Research of Imaginary Folklore). For *The Man in the Iron Mask*, fourteen musicians line up in battle formation to bring Allan Dwan’s 1929 film—based on the works of Alexandre Dumas—to life. The star of the era, Douglas Fairbanks, plays D’Artagnan, caught up in a conspiracy involving Louis XIV’s twin brother. The original score, created by the ARFI and open to contemporary influences and rich in variety, mirrors the film itself: epic, lyrical, generous, and joyful.

Introduction to the film at 7:00 p.m. in partnership with CinéArt (free admission)

L’événement Le Masque de fer, Collectif ARFI Metz a été mis à jour le 2026-06-19 par AGENCE INSPIRE METZ