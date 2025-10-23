Le Matin des tout-petits Des équilibres Médiathèque Aragon Le Mans

Le Matin des tout-petits Des équilibres

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-18 10:15:00

fin : 2026-03-18 10:35:00

2026-03-18

Lecture

Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires. À l’occasion de la Semaine Petite Enfance.

Sur inscription au 02 43 47 48 74

10h15 & 10h45 Aragon (Heure du conte)

Pour les 0-4 ans accompagnés de leurs parents .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans

