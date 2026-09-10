Le Matin des tout-petits Ho ho ho ! Médiathèque Vergers Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Le Matin des tout-petits Ho ho ho !

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 10:30:00

fin : 2026-12-09 10:50:00

Date(s) :

2026-12-09

Lecture

Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires

Sur réservation au 02 43 84 39 43

10h30 Vergers

Pour les enfants de 0-4 ans, accompagnés de leurs parents. .

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Le Matin des tout-petits Ho ho ho ! Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72