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AGENDA · Le Mans

Le Matin des tout-petits Ho ho ho ! Médiathèque Vergers Le Mans

mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque Vergers · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Vergers
Adresse
45 Rue Thoré
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Le Matin des tout-petits Ho ho ho !

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 10:30:00
fin : 2026-12-09 10:50:00

Date(s) :
2026-12-09

Lecture
Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires

Sur réservation au 02 43 84 39 43
10h30 Vergers
Pour les enfants de 0-4 ans, accompagnés de leurs parents.   .

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Le Matin des tout-petits Ho ho ho ! Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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