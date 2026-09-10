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AGENDA · Le Mans

Le Matin des tout-petits Ho ho ho ! Médiathèque Aragon Le Mans

samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
10:45:00
Lieu
Médiathèque Aragon
Adresse
54 Rue du Port
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Le Matin des tout-petits Ho ho ho !

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:45:00
fin : 2026-12-12 11:05:00

Date(s) :
2026-12-12

Lecture
Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires

Sur réservation au 02 43 47 48 74
10h15 & 10h45 Aragon
Pour les enfants de 0-4 ans, accompagnés de leurs parents.   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Le Matin des tout-petits Ho ho ho ! Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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