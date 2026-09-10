Le Matin des tout-petits Imagine… Médiathèque Aragon Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Le Matin des tout-petits Imagine…

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:45:00

fin : 2026-10-07 11:05:00

Date(s) :

2026-10-07

Lecture

Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires

Sur réservation au 02 43 47 48 74

10h15 & 10h45 Aragon

Pour les enfants de 0-4 ans, accompagnés de leurs parents. .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Le Matin des tout-petits Imagine… Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72