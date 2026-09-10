AGENDA · Le Mans
Le Matin des tout-petits Imagine… Médiathèque Aragon Le Mans
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Le Matin des tout-petits Imagine…
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:45:00
fin : 2026-10-07 11:05:00
Date(s) :
2026-10-07
Lecture
Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires
Sur réservation au 02 43 47 48 74
10h15 & 10h45 Aragon
Pour les enfants de 0-4 ans, accompagnés de leurs parents. .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Le Matin des tout-petits Imagine… Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72
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