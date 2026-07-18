Le Matrimoine au musée ! – Lecture théâtralisée, Musée de l’histoire vivante, Montreuil

Informations pratiques

Le Matrimoine au musée ! – Lecture théâtralisée Samedi 19 septembre, 18h30 Musée de l’histoire vivante Seine-Saint-Denis

A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Il se dit que les femmes et la science ne font pas bon ménage… Pourtant, saviez-vous qu’une femme a inventé le premier code informatique en 1842, bien avant tout le monde ? Son nom : Ada Lovelace. Les Filles de Simone, brisent les préjugés et rendent hommage à cette figure audacieuse. À travers une lecture théâtralisée, dynamique et musicale, elles mêlent histoire, humour et féminisme pour célébrer son héritage.

Lecture théâtralisée, d’après Ada ou la beauté des nombres de Catherine Dufour

Adapation Tiphaine Gentilleau et Chloé Olivères

Sur une idée de Denis Moreau

Avec Tiphaine Gentilleau ou Noëllie Thibault

PRODUCTION Les Filles de Simone COPRODUCTION PIVO & Jeux, Fête et Maths-Ville d’Eaubonne Avec le soutien de la DRAC IDF et de la Région Île-de-France

A partir de 12 ans

Musée de l’histoire vivante 31 Boulevard Théophile Sueur, 93100 Montreuil, France Montreuil 93100 Montreau – Le Morillon Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148543244 https://www.museehistoirevivante.fr Présenter l’histoire des révolutions, expressions du mouvement ouvrier était au centre des préoccupations des fondateurs du musée. Les collections, bien qu’elles dépassent ce cadre, se sont constituées dans cette optique, faisant de ce thème l’axe central du musée et définissant son objet. Les collections, des sans-culottes de 1789 aux ouvriers de 1970, offrent un large panorama du mouvement ouvrier dans son quotidien comme dans ses revendications. Pour autant, elles peuvent être croisées avec les collections historiques pour avoir une vision globale des fonds. Fonds d’estampes et de gravures de la Révolution française, de l’Empire, Guerre de 1870, de la Commune de Paris 1871. Manuscrits de Jean Jaurès. Manuscrits de Louise Michel. Croquis de guerre de Steinlen. Fonds Résistance. Journaux de Prisons. Archives du parti communiste français. Métro ligne 9 Mairie de Montreuil + bus 122 arrêt parc Montreau. RER A Val de Fontenay + bus 122 ou 301 arrêt parc Montreau.

Lecture théâtralisée par Les Filles de Simone

©Cie Les filles de Simone