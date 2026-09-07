Le mémorial de l’incendie du Bazar de la Charité, Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, Paris

Informations pratiques

Le mémorial de l’incendie du Bazar de la Charité 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Consolation Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Accès libre à la chapelle commémorative de l’incendie du Bazar de la Charité et de son chemin de croix unique. La chapelle, inaugurée en 1900, fut médaillée d’or à l’exposition universelle de la même année.

Lors de la visite, sont retracés l’histoire des œuvres caritatives auxquelles se dévouaient les victimes, les causes et le déroulement du drame. Sont évoquées les victimes, parmi lesquelles figurait la duchesse d’Alençon, sœur de Sissi.

Chapelle Notre-Dame-de-Consolation 23 Rue Jean Goujon, 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Paris Île-de-France +33143804693 https://laportelatine.org/lieux/paris-consolation La chapelle, le chemin de croix et le couvent, œuvres de l’architecte Albert Guilbert, ont été construits à l’emplacement même où s’était tenu le Bazar de la Charité. Dans la chapelle, comme dans le chemin de croix, l’artiste s’est appliqué à unir aux souvenirs de deuil des pensées d’espérance, d’éternité et de gloire. Métros : Ligne 9, RER C – Alma Marceau. Ligne 1 – Franklin Roosevelt. Ligne 13 – Champs-Elysées Clemenceau.

Visite libre

Mémorial du Bazar de la Charité