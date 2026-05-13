Œuvre magistrale d’une telle

force qu’elle traverse les siècles depuis 1741.

Grâce à une narration claire, elle témoigne de la spiritualité que

Haendel cherchait à exprimer et porte un message qui lui tenait à cœur,

rendre l’humain meilleur.

Œuvre donnée pour la première fois en 1742 à Dublin dans le cadre

d’un concert caritatif, il est rapporté que le roi

d’Angleterre se serait levé, sans doute en frissonnant

d’émotion, en entendant l’Alléluya …

C’est dire combien nous sommes heureux de

vivre cette grande aventure et conscients du privilège de

travailler ce Messie et de le donner avec l’ensemble Les Muses Galantes

sous la direction d’Olivier Frontière. Bonheur décuplé

quand il est partagé avec le public. Nous vous attendons nombreux et nombreuses !

Splendide jaillissement d’espérance et de joie, le Messie de Haendel nous offre une vaste palette émotionnelle.

Du vendredi 05 juin 2026 au samedi 06 juin 2026 :

vendredi, samedi

de 21h00 à 23h00

payant

Plein tarif : 35 euros

Tarif étudiant : 20 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T21:00:00+02:00_2026-06-05T23:00:00+02:00;2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Eglise Saint Etienne du Mont place Sainte Geneviève 75005 Paris

https://www.choeursansfrontieres.fr +33611593949



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