« Le Messie » de Haendel par le Chœur Sans Frontières et l’ensemble Les Muses Galantes Eglise Saint Etienne du Mont Paris
« Le Messie » de Haendel par le Chœur Sans Frontières et l’ensemble Les Muses Galantes Eglise Saint Etienne du Mont Paris samedi 6 juin 2026.
Œuvre magistrale d’une telle
force qu’elle traverse les siècles depuis 1741.
Grâce à une narration claire, elle témoigne de la spiritualité que
Haendel cherchait à exprimer et porte un message qui lui tenait à cœur,
rendre l’humain meilleur.
Œuvre donnée pour la première fois en 1742 à Dublin dans le cadre
d’un concert caritatif, il est rapporté que le roi
d’Angleterre se serait levé, sans doute en frissonnant
d’émotion, en entendant l’Alléluya …
C’est dire combien nous sommes heureux de
vivre cette grande aventure et conscients du privilège de
travailler ce Messie et de le donner avec l’ensemble Les Muses Galantes
sous la direction d’Olivier Frontière. Bonheur décuplé
quand il est partagé avec le public. Nous vous attendons nombreux et nombreuses !
Splendide jaillissement d’espérance et de joie, le Messie de Haendel nous offre une vaste palette émotionnelle.
Du vendredi 05 juin 2026 au samedi 06 juin 2026 :
vendredi, samedi
de 21h00 à 23h00
payant
Plein tarif : 35 euros
Tarif étudiant : 20 euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T21:00:00+02:00_2026-06-05T23:00:00+02:00;2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00
Eglise Saint Etienne du Mont place Sainte Geneviève 75005 Paris
https://www.choeursansfrontieres.fr +33611593949
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