Le microbiote au cœur de notre santé : le voyage intérieur, Médiathèque Hugo Pratt, Cournon-d’Auvergne

Informations pratiques

Le microbiote au cœur de notre santé : le voyage intérieur Samedi 3 octobre, 13h30 Médiathèque Hugo Pratt Puy-de-Dôme

sur réservation, à partir de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Le microbiote intestinal influence bien davantage que notre digestion : immunité, métabolisme, santé mentale ou encore maladies chroniques. Cette conférence propose un tour d’horizon des découvertes les plus récentes sur cet écosystème fascinant, les facteurs qui le fragilisent et les moyens concrets de le préserver au quotidien.

Médiathèque Hugo Pratt 1 rue PIERRE JACQUET 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473983500 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 43 762 762 »}]

Biblis en folie 2026

©Julien Scanzi