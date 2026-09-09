AGENDA · Tourcoing
Le monde à l’envers, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing
mercredi 21 octobre 2026 · Cinéma du Fresnoy · Tourcoing
Informations pratiques
Le monde à l’envers Mercredi 21 octobre, 15h30 Cinéma du Fresnoy Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T15:30:00+02:00 – 2026-10-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-21T15:30:00+02:00 – 2026-10-21T17:30:00+02:00
Cinéma du Fresnoy 22 Rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France https://www.lefresnoy.net/
ciné-concert de Cyrille Aufaure
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