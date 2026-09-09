UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tourcoing

Le monde à l’envers, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing

mercredi 21 octobre 2026 · Cinéma du Fresnoy · Tourcoing

Le monde à l’envers, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Cinéma du Fresnoy
Adresse
22 Rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Le monde à l’envers Mercredi 21 octobre, 15h30 Cinéma du Fresnoy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T15:30:00+02:00 – 2026-10-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-21T15:30:00+02:00 – 2026-10-21T17:30:00+02:00

Cinéma du Fresnoy 22 Rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France https://www.lefresnoy.net/
ciné-concert de Cyrille Aufaure

À voir aussi à Tourcoing (Nord)