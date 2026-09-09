Le monde à l’envers, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing

Informations pratiques

Le monde à l’envers Mercredi 21 octobre, 15h30 Cinéma du Fresnoy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T15:30:00+02:00 – 2026-10-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-21T15:30:00+02:00 – 2026-10-21T17:30:00+02:00

Cinéma du Fresnoy 22 Rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France https://www.lefresnoy.net/

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