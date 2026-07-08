Le Monde au Grand Rex Le Grand Rex Paris
mardi 10 novembre 2026 · Le Grand Rex · Paris
Informations pratiques
Pour la première fois, Le Monde investit la scène du Grand Rex.
Le 10 novembre prochain, huit journalistes de la rédaction se succéderont sur scène pour créer en direct une édition spéciale du journal : « Quel monde après Trump ? ».
Pendant près de dix ans, les États-Unis et une partie de la planète ont vécu à l’heure de Donald Trump. Au lendemain des élections de mi-mandat, le temps d’un premier bilan est venu. Il s’agit de parcourir cette décennie comme on feuillette un quotidien, rubrique après rubrique — géopolitique, culture, environnement, économie — pour comprendre ce qui a constitué le trumpisme, produit des intuitions d’un homme d’images et de bruit. Cette décennie a été dérangeante et exceptionnelle, et son héritage sera âprement disputé, bien au-delà des États-Unis.
Plus qu’une conférence, il s’agit d’un véritable spectacle. Pour accompagner les interventions de nos journalistes, des propositions artistiques rythmeront la soirée.
Pour les premiers inscrits, profitez d’une réduction de 20 % sur le prix du billet en sélectionnant le tarif “Early bird”. Vous pouvez choisir votre catégorie et votre place sur le plan interactif de notre billetterie.
Notre événement sera également retransmis dans des cinémas partenaires partout en France.
Quel monde après Trump ? Edition spéciale au Grand Rex
Le mardi 10 novembre 2026
de 19h30 à 22h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-10T20:30:00+01:00
fin : 2026-11-10T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-10T19:30:00+02:00_2026-11-10T22:30:00+02:00
Le Grand Rex 1 Bd Poissonnière 75002 Paris
https://ateliers.lemonde.fr/quel-monde-apres-trump-/185
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