Saint-Chély-d’Aubrac

Le monde de la nuit

24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

À la tombée de la nuit, explorez un monde discret où les sens s’éveillent autrement. Une sortie immersive pour découvrir la faune nocturne et ses secrets, lorsque nos yeux ne suffisent plus.

Le monde de la nuit

Lorsque l’obscurité s’installe, un univers insoupçonné prend vie. Privés de la pleine capacité de nos yeux, nous apprenons à observer autrement et à percevoir les signes discrets d’une faune nocturne active et fascinante.

Cette sortie invite à une immersion sensorielle unique pour découvrir les espèces qui évoluent dans l’ombre, comprendre leurs adaptations et s’initier à une approche plus attentive et sensible de la nature.

Tarifs

Plus de 15 ans 5 €

De 6 à 15 ans 3 €

Adhérents et moins de 6 ans gratuit

Animation Yoan Troulier

Réservation 07 86 56 92 50 .

24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 86 56 92 50 animation@aubrac-jardin.org

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English :

As night falls, explore a discreet world where the senses are awakened in a whole new way. An immersive outing to discover nocturnal fauna and its secrets, when our eyes are no longer enough.

L’événement Le monde de la nuit Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)