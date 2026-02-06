Le monde rural dans l’objectif, regard des peintres et photographes sur la vie agricole au 20e siècle, Musée des Ursulines, Mâcon

Le monde rural dans l’objectif, regard des peintres et photographes

sur la vie agricole au 20e siècle 1 octobre 2026 – 25 avril 2027 Musée des Ursulines Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T12:30:00+02:00

Fin : 2027-04-25T14:00:00+02:00 – 2027-04-25T18:00:00+02:00

L’exposition a pour objectif de révéler au public l’ensemble de photographies de Jean-Baptiste Tournassoud (1866-1951) et de mettre en évidence les correspondances qui s’établissent au début du 20e siècle entre pratique photographique et création picturale. L’approche proposée invite à étudier les liens qui unissent les deux médiums à travers le regard porté sur le monde rural et son évolution au 20e siècle.

Outre la vision esthétisante prônée par les peintres Jean Laronze, Honoré Hugrel, Marius Mangier ou le photographe Jean-Baptiste Tournassoud sur la vie paysanne, d’autres approches voient le jour qui privilégient la collecte de mémoire d’un univers en profonde mutation. C’est le cas des historiens et premiers ethnologues Gabriel Jeanton, Emile Violet ou Andrée Manziat qui s’emparent du dessin et de la photographie pour garder la trace des activités et objets caractérisant le quotidien des paysans mâconnais et bressans.

Si l’exposition concerne principalement le 20e siècle, elle s’intéresse aussi à l’actualité de la démarche. La peinture reste présente comme le montrent les œuvres de Julien Beneyton (né en 1977) ou d’Abel Tournissoux (né en 1994) et d’autres médiums s’affirment à travers les réalisations de Jean-Baptiste Perret (né en 1984) pour qui la vidéo est un moyen privilégié de mettre en scène le monde agricole. La fiction se mêle parfois au réel, évoquant l’approche de Nina Ferrer Gleize dont les photographies se situent à mi chemin entre création et démarche scientifique.

L’exposition a reçu les labels “Bicentenaire de la photographie” et “Exposition d’intérêt national”.

Du 1er octobre 2026 au 26 avril 2027

Du mardi au samedi 10h-12h30 et 14h-18h, le dimanche et jours fériés 14h-18h

Fermé les 1er novembre, 25 décembre, 1er janvier, 30 mars

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Label Accueil vélo : stationnement gratuit dans la cour, équipements mis à disposition. Navettes gratuites N1 et N2. Bus urbain lignes A, B, C et G. Gare Mâcon ville à 10 min à pied. Parking véhicule gratuit à 10 min à pied (parking Monnier).

L’exposition a pour objectif de révéler au public l’ensemble de photographies de Jean-Baptiste Tournassoud (1866-1951) et de mettre en évidence les correspondances qui s’établissent au début du 20e à…

© B. Mahuet, musée des Ursulines