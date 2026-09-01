Le monde selon Penn Bourse de commerce – Pinault Collection Paris

Informations pratiques

Dans le cadre de l’exposition « Remember Me », la Galerie 2 réunit près de 450 photographies d’Irving Penn issues de la Collection Pinault. Dans une configuration inédite, l’installation « Le monde selon Penn » offre l’occasion rare d’embrasser l’immensité d’une production réalisée entre les années 1940 et le début des années 2000.

Irving Penn (1917-2009), photographe américain majeur du 20e siècle, est reconnu pour avoir profondément renouvelé la photographie de mode et le portrait en imposant une esthétique sobre, directe et intemporelle. Plutôt que d’un parcours chronologique ou strictement thématique, il s’agit ici d’une immersion au cœur de l’univers visuel de l’artiste, où portraits de personnalités, photographies de mode, reportages ethnographiques, études de nus, natures mortes ou encore compositions florales dialoguent librement les uns avec les autres. Ces rapprochements révèlent les constantes de son œuvre : la rigueur de la composition, l’attention aux matières, le goût de l’épure, ainsi qu’une capacité unique à saisir la présence humaine et la beauté des formes les plus simples. Les célèbres Corner Portraits côtoient les cigarettes, les fleurs fanées ou encore les silhouettes de mode, formant une vaste mosaïque visuelle qui invite les visiteurs à pénétrer dans l’atelier mental d’Irving Penn. À travers cette installation inédite se dévoilent la cohérence et la modernité d’une œuvre qui n’a eu de cesse de redéfinir les possibilités de la photographie et notre manière de regarder le monde.

Perfectionniste, humaniste et éclectique. C’est ainsi que l’on pourrait qualifier, s’il fallait les résumer, l’œuvre et l’immense carrière photographique d’Irving Penn. Irving Penn est avant tout un photographe de studio. La « zone neutre » qu’il y conçoit méthodiquement à l’aide d’un simple fond de toile ou de papier blanc baigné de lumière naturelle définit un cadre spatial décontextualisant et mettant à la fois en exergue la présence physique de ses multiples sujets. Ce principe de travail d’une grande modestie dans sa mise en œuvre le suivra tout au long de sa carrière.

Constituant un héritage inestimable pour le monde de la photographie, l’œuvre d’Irving Penn est représenté au sein de la Collection Pinault par un fonds important de ses images, déjà rendues visibles en 2014-2015 à l’occasion de l’exposition monographique « Irving Penn, Resonance » au Palazzo Grassi, à Venise.

Commissariat : Matthieu Humery, conseiller en photographie auprès de la Collection Pinault, avec la collaboration de Lola Regard, chargée de projets.

Des années 1940 au début des années 2000, « Le monde selon Penn » retrace dans la Galerie 2 le parcours d’Irving Penn grâce à un ensemble exceptionnel de photographies issues de la Collection Pinault.

Du mercredi 16 septembre 2026 au lundi 05 octobre 2026 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 7 à 9 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-05T22:00:00+02:00

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Bourse de commerce – Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

Métro -> 1 : Louvre – Rivoli (Paris) (261m)

Bus -> 7485 : Bourse de Commerce (Paris) (45m)

Vélib -> Jean-Jacques Rousseau – Deux Ecus (68.61m)

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