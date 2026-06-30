Le moulin des autres Ferrières Martigues
samedi 22 mai 2027 · Ferrières · Martigues
Informations pratiques
Martigues
Le moulin des autres
Samedi 22 mai 2027 de 19h à 19h50. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 19:00:00
fin : 2027-05-22 19:50:00
Date(s) :
2027-05-22
Les Salins accueillent pour la première fois la chorégraphe italienne Ambra Senatore avec sa toute nouvelle création, Le Moulin des Autres (titre provisoire).Familles
Ancienne directrice du CCN de Nantes pendant une décennie, ses pièces sont empreintes d’humour et de subtilité, avec des compositions chorégraphiques faites de ruptures et connexions inattendues.
Elle présente ici un spectacle pétillant de légèreté autour du rapport aux autres et du vivre ensemble. Les airs musicaux que l’on connaît se mêlent à des improvisations en simultané pour que la spontanéité s’invite et s’immisce. Du jeu à la joie, il n’y a qu’un pas, et l’autre n’est jamais si différent qu’on ne le croit. Trois interprètes d’origines diverses explorent comment avancer ensemble dans la vie et sur scène à travers le sensible, la parole, la danse et la musique. Comme autour d’un feu, enfants et adultes se retrouvent pour raconter, rire, s’étonner, s’indigner, réfléchir. Une ode à la liberté, l’altérité et le vivre ensemble. Une pièce sensible et joyeuse qui est aussi une entrée en matière idéale pour découvrir l’un des multiples visages de la danse contemporaine. .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net
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English :
Les Salins welcomes for the first time the Italian choreographer Ambra Senatore with her brand new creation, Le Moulin des Autres (working title).
L’événement Le moulin des autres Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues
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