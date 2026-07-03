Le mouvement Arts & Crafts, histoire et théorie Médiathèque Violette Leduc Paris
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Violette Leduc · Paris
Informations pratiques
La Révolution industrielle n’apporta pas seulement un espoir de développement économique en Grande-Bretagne, elle fut aussi l’objet d’un mouvement d’opposition ferme dans les années 1860. John Ruskin, critique d’art et théoricien, ou encore William Morris dénoncèrent en effet ce conservatisme mercantile et surtout la perte des valeurs créatives de l’artisanat. Cette conférence vous propose de vous plonger dans l’histoire de leur mouvement, précurseur du style Art nouveau en Europe, et de découvrir ses lignes et son esthétique inspirée de l’époque médiévale.
Éloïse Le Bozec est conférencière et historienne de l’art, spécialiste des XIXe et XXe siècles. Elle anime depuis janvier 2026 le cycle d’histoire de l’art et de l’artisanat de la médiathèque Violette Leduc.
Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 55 25 80 20.
Réservations ouvertes à partir du 1er septembre.
Une conférence d’Éloïse Le Bozec sur le mouvement britannique Arts & Crafts (Arts et artisanats), son histoire et son actualité.
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/
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