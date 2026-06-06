Le Mouvement et l’Air Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

Quoi de mieux que la danse pour

célébrer le mouvement et l’air ? Cet élément qui nous fait vivre, nous permet

de bouger et d’utiliser nos sens. Voilà un élément qui a inspiré les

compositeurs ! Le mouvement à travers la danse, bien sûr – valses, menuets,

gavottes, gigues et bien d’autres – mais aussi à travers le monde qui les

entoure : les oiseaux, les nuages, les cloches, les carrousels ou encore les

jongleurs…

Dans cette escapade musicale, les

élèves vous proposent un voyage à travers différentes formes de mouvements, en

célébrant cet élément essentiel, sans lequel le son lui-même ne pourrait se

propager.

Par

la classe de piano de Bastien Maussenet.

Entrée libre selon les places disponibles.

Les élèves pianistes du CMA6 vous invitent pour une escapade musicale.

Le vendredi 19 juin 2026

de 19h15 à 20h15

gratuit

Entrée libre selon les places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:15:00+02:00

fin : 2026-06-19T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:15:00+02:00_2026-06-19T20:15:00+02:00

Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



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