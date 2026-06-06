Le Mouvement et l’Air Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS
Le Mouvement et l’Air Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS vendredi 19 juin 2026.
Quoi de mieux que la danse pour
célébrer le mouvement et l’air ? Cet élément qui nous fait vivre, nous permet
de bouger et d’utiliser nos sens. Voilà un élément qui a inspiré les
compositeurs ! Le mouvement à travers la danse, bien sûr – valses, menuets,
gavottes, gigues et bien d’autres – mais aussi à travers le monde qui les
entoure : les oiseaux, les nuages, les cloches, les carrousels ou encore les
jongleurs…
Dans cette escapade musicale, les
élèves vous proposent un voyage à travers différentes formes de mouvements, en
célébrant cet élément essentiel, sans lequel le son lui-même ne pourrait se
propager.
Par
la classe de piano de Bastien Maussenet.
Entrée libre selon les places disponibles.
Les élèves pianistes du CMA6 vous invitent pour une escapade musicale.
Le vendredi 19 juin 2026
de 19h15 à 20h15
gratuit
Entrée libre selon les places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T22:15:00+02:00
fin : 2026-06-19T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T19:15:00+02:00_2026-06-19T20:15:00+02:00
Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS
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