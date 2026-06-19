Le Mur, Ballet de l’Opéra national du Rhin L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Le Mur, Ballet de l’Opéra national du Rhin

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

31

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Rencontre au sommet pour cette nouvelle création du Ballet de l’Opéra national du Rhin que celle de Mathilde Monnier, toujours aussi libre et avide de nouveauté, avec Eve Risser, compositrice chérissant autant ses pianos préparés que ses multiples ensembles métissés. Les deux artistes se répartissent douze danseurs et deux pianos pour un dialogue face à un mur, écho au grès des Vosges qui forge, depuis leur enfance alsacienne, un paysage mental. Les déconstructions de danses classiques et traditionnelles forment une écriture du mouvement qui répond à cette rythmique intense tout en la prenant d’assaut. La tension qui en résulte déploie un imaginaire et un rapport des plus charnels.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

This new production by the Ballet de l’Opéra national du Rhin marks a meeting of the minds between Mathilde Monnier—as free-spirited and eager for innovation as ever—and Eve Risser, a composer who cherishes her prepared pianosas her diverse, eclectic ensembles. The two artists share twelve dancers and two pianos in a dialogue set against a wall, echoing the Vosges sandstone that has shaped their mental landscape since their childhood in Alsace. The deconstructions of classical and traditional dances form a movement language that responds to this intense rhythm while simultaneously challenging it. The resulting tension unfolds an imagination and a connection that are deeply physical.

L’événement Le Mur, Ballet de l’Opéra national du Rhin Metz a été mis à jour le 2026-06-19 par AGENCE INSPIRE METZ