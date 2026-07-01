Le Murmurophone : À vous de parler !, Aître Saint-Maclou, Rouen

Informations pratiques

Le Murmurophone : À vous de parler ! Dimanche 5 juillet, 16h00 Aître Saint-Maclou Seine-Maritime

Dimanche 5 juillet | De 16h à 19h | Tout public | Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

Venez découvrir le Murmurophone, une installation sonore qui recueille et partage des voix, des poèmes, des souvenirs et des fragments de vie. Décrochez le combiné, composez un numéro et laissez-vous surprendre par les messages enregistrés par des inconnus.

Au cours de cette rencontre, vous pourrez également contribuer à cette collection de voix en enregistrant votre propre message. Accompagné·e par le Préposé aux messages, vous serez invité·e à laisser une trace sonore qui pourra rejoindre le Murmurophone et être écoutée par de futurs visiteurs.

Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.aitresaintmaclou.fr/ »}]

Installez-vous, décrochez le combiné, composez un numéro… et laissez-vous surprendre par la voix d’un.e inconnu.e