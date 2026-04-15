Créathé, Bibliothèque du Châtelet, Rouen
Créathé, Bibliothèque du Châtelet, Rouen samedi 4 juillet 2026.
Créathé Samedi 4 juillet, 14h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00
La Créathèque, ça continue !Chaque mois, rejoignez nos ateliers Créathé conviviaux pour explorer les loisirs créatifs : crochet, tricot, amigurumi, ou broderie. Un moment de partage, de découverte et de détente à vivre ensemble, tout au long de l’année ! N’hésitez pas à contribuer à l’alimentation de la créathèque en échangeant du matériel de loisirs créatifs, ainsi qu’aux Créathé, en partageant votre passion avec d’autres ! Ateliers à partir de 10 ans sur inscription. Ce semestre les thèmes seront les suivants:
- 7 mars : crochet débutant.
- 4 avril : broderie.
- 9 mai : tricot circulaire.
- 13 juin : atelier minute pendant Les Hauts ont des Talents.
- 4 juillet : découverte des amigurumi.
Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/creathe »}]
La Créathèque, ça continue ! Chaque mois, rejoignez nos ateliers Créathé conviviaux.
© Freepik
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- À petits petons vers les histoires, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen 15 avril 2026
- L’Espace, l’ultime frontière !, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen 15 avril 2026
- Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque du Châtelet, Rouen 16 avril 2026
- Évènement sans titre, Omnia République, Rouen 16 avril 2026
- Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque du Châtelet, Rouen 16 avril 2026