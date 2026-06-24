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Atelier Initiation Linogravure LMCouDsein Rouen

Atelier Initiation Linogravure LMCouDsein Rouen jeudi 2 juillet 2026.

Adresse
9 Rue Alsace Lorraine
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif

Rouen

Atelier Initiation Linogravure LMCouDsein

9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:30:00
fin : 2026-07-02 19:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Atelier animé par LAETITIA
(LMCOUDSEIN)

Découverte et prise en main du matériel et impression sur papier

Tout le matériel est fourni

De 2 à 6 pers. / Age min 12 ans   .

9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie   atelier9rouen@gmail.com

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English : Atelier Initiation Linogravure LMCouDsein

L’événement Atelier Initiation Linogravure LMCouDsein Rouen a été mis à jour le 2026-06-24 par Seine-Maritime Attractivité

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