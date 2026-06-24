Atelier Initiation Linogravure LMCouDsein Rouen
Atelier Initiation Linogravure LMCouDsein Rouen jeudi 2 juillet 2026.
Rouen
Atelier Initiation Linogravure LMCouDsein
9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:30:00
fin : 2026-07-02 19:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Atelier animé par LAETITIA
(LMCOUDSEIN)
Découverte et prise en main du matériel et impression sur papier
Tout le matériel est fourni
De 2 à 6 pers. / Age min 12 ans .
9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie atelier9rouen@gmail.com
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English : Atelier Initiation Linogravure LMCouDsein
L’événement Atelier Initiation Linogravure LMCouDsein Rouen a été mis à jour le 2026-06-24 par Seine-Maritime Attractivité
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