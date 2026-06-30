Rouen

Atelier Upcycler votre vêtement Pia Pia Pia

9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:00:00

fin : 2026-07-01 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-20 2026-07-27

Alice Roussel vous propose un atelier d’initiation à la broderie.

2h30

Vous avez simplement a ramener le vêtement que vous souhaitez broder !

Tout le matériel est fourni. .

9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie atelier9rouen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Upcycler votre vêtement Pia Pia Pia

L’événement Atelier Upcycler votre vêtement Pia Pia Pia Rouen a été mis à jour le 2026-06-22 par Seine-Maritime Attractivité