Atelier Upcycler votre vêtement Pia Pia Pia Rouen
Atelier Upcycler votre vêtement Pia Pia Pia Rouen mercredi 1 juillet 2026.
Rouen
Atelier Upcycler votre vêtement Pia Pia Pia
9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 17:00:00
fin : 2026-07-01 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-20 2026-07-27
Alice Roussel vous propose un atelier d’initiation à la broderie.
2h30
Vous avez simplement a ramener le vêtement que vous souhaitez broder !
Tout le matériel est fourni. .
9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie atelier9rouen@gmail.com
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English : Atelier Upcycler votre vêtement Pia Pia Pia
L’événement Atelier Upcycler votre vêtement Pia Pia Pia Rouen a été mis à jour le 2026-06-22 par Seine-Maritime Attractivité
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