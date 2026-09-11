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Le musée à ciel ouvert : Graff et statues dans la ville, Escalier de Chateau Morange, Saint-Denis

samedi 19 septembre 2026 · Escalier de Chateau Morange · Saint-Denis

Le musée à ciel ouvert : Graff et statues dans la ville, Escalier de Chateau Morange, Saint-Denis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Escalier de Chateau Morange
Adresse
Boulevard Doret, 97400, Saint-Denis
Ville
97400 Saint-Denis
Département
La Réunion
Tarif
Limité à 25 personnes

Le musée à ciel ouvert : Graff et statues dans la ville 19 et 20 septembre Escalier de Chateau Morange La Réunion

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Le musée à Ciel ouvert est un dispositif de la ville de Saint-Denis permettant d’investir l’espace public avec des installations de différents artistes : Lionel Lauret, Wilhiam Zitte, M21, Kid Kréol et Boogie, Deux… C’est un parcours commenté qui est proposé aux visiteurs sur un circuit reliant les quartiers des Camélias, à Vauban et au Ruisseau des Noirs.
La visite permettra une connexion avec la barre F, dispositif qui permet d’accueillir des artistes en résidence au cœur des Camélias. Cette visite est animée par un street-artiste : M21.
Départ : Escalier de Chateau Morange

Escalier de Chateau Morange Boulevard Doret, 97400, Saint-Denis Saint-Denis 97400 La Providence La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0693133877 »}] Face à la station
Le musée à Ciel ouvert est un dispositif de la ville de Saint-Denis permettant d’investir l’espace public avec des installations de différents artistes : Lionel Lauret, Wilhiam Zitte, M21, Kid Kréol …

Laurent Hoarau

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