Le musée Beurnier, ancien hôtel particulier, Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel, Montbéliard

Le musée Beurnier, ancien hôtel particulier Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Écrin préservé du 18e siècle situé en plein cœur historique de la ville, l’hôtel particulier de la famille Beurnier-Rossel est aujourd’hui un musée d’art et d’histoire.

Un intérieur bourgeois

Propriété des Beurnier-Rossel, cette demeure bourgeoise, édifiée sur trois étages, présente du mobilier ancien exceptionnel et des portraits de famille dans son remarquable décor d’origine. Le musée offre un témoignage unique de la vie raffinée de la grande bourgeoisie protestante des 18ᵉ et 19e siècles, pleinement impliquée dans l’administration du territoire.

Histoire et traditions du pays de Montbéliard

Terre protestante depuis le 16ᵉ siècle, le Pays de Montbéliard possède des traditions singulières. Parmi elles, la « cale à diairi », coiffe traditionnelle, ou encore la verquelure, tissu en chanvre, sont de véritables symboles identitaires. Sont également présentés les savoir-faire techniques, prémices du fulgurant développement industriel du 19ᵉ siècle.

Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Place Saint Martin, 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 99 22 61 https://www.chateaumontbeliardwurtemberg.fr/musee-du-chateau-des-ducs-de-wurtemberg [{« type »: « link », « value »: « https://chateaumontbeliardwurtemberg.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Écrin préservé du 18e siècle situé en plein cœur historique de la ville, l’hôtel particulier de la famille Beurnier-Rossel est aujourd’hui un musée d’art et d’histoire.

Écrin préservé du 18e siècle situé en plein cœur historique de la ville, l’hôtel particulier de la famille Beurnier-Rossel est aujourd’hui un musée d’art et d’histoire.

© Marc Cellier