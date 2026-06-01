Le musée d’Aquitaine sur le village de l’archéologie, place des martyrs de la résistance, Bordeaux

Le musée d’Aquitaine sur le village de l’archéologie Dimanche 14 juin, 10h00 place des martyrs de la résistance Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

La civilisation gauloise

Découvrez des facs-similés celtes avec Vincent Mistrot, chargé de collections Préhistoire et Protohistoire au musée d’Aquitaine.

En continu

Initiation aux écritures anciennes

À l’aide d’une plume d’oie ou d’outils plus contemporains, venez vous initier au tracé des lettres gothiques à la mode médiévale avec Philippe Chauveau-Vindrinet, responsable du centre « médiation culturelle ».

En continu

Visites flash autour de la basilique Saint-Seurin avec l’équipe de Bordeaux Patrimoine Mondial

Découvrez l’histoire de l’église considérée comme le berceau du christianisme à Bordeaux. Cette courte visite en extérieur permettra d’observer les éléments remarquables de son architecture, d’évoquer son rôle sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de mieux comprendre l’importance historique de ce site emblématique du patrimoine bordelais. En complément de la visite, des rendez-vous sont proposés pour découvrir l’intérieur de l’édifice ainsi que le site archéologique situé sous son parvis.

3 visites flash de 40mn : 14h; 15h; 16h – RDV coté square des enfants

place des martyrs de la résistance Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les équipes du musée du musée d’Aquitaine vous accueillent, petits et grands, à la découverte du patrimoine antique de Burdigala. archéologie musée d’Aquitaine

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