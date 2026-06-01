Le musée d’Aquitaine sur le village de l’archéologie, place des martyrs de la résistance, Bordeaux
Le musée d’Aquitaine sur le village de l’archéologie, place des martyrs de la résistance, Bordeaux dimanche 14 juin 2026.
Le musée d’Aquitaine sur le village de l’archéologie Dimanche 14 juin, 10h00 place des martyrs de la résistance Gironde
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
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3 visites flash de 40mn : 14h; 15h; 16h – RDV coté square des enfants
place des martyrs de la résistance Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine
Les équipes du musée du musée d’Aquitaine vous accueillent, petits et grands, à la découverte du patrimoine antique de Burdigala. archéologie musée d’Aquitaine
© Cap Sciences
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