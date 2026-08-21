Le Musée de la Sidérurgie, Centre Langevin, Grande-Synthe
samedi 19 septembre 2026 · Centre Langevin · Grande-Synthe
Informations pratiques
Le Musée de la Sidérurgie 19 et 20 septembre Centre Langevin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Comment est né le contexte sidérurgique devenu Arcelor Mittal Dunkerque et comment fonctionne t-il ? Devenez incollable sur la fabrication de l’acier « made in Dunkerque ».
Centre Langevin 6 ter rue Cortot 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Quartier de Clignancourt Nord Hauts-de-France
Comment est né le contexte sidérurgique devenu Arcelor Mittal Dunkerque et comment fonctionne t-il ? Devenez incollable sur la fabrication de l’acier « made in Dunkerque ».
©Association Musée de la Sidérurgie
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